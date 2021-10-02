Emre Belözoğlu'na "hayır" diyemeyeceği teklif

02 Ekim 2021 Cumartesi, 08:15

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından yönetime istifasını vereceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine gölser, turuncu-lacivertli ekibin takımın başına kimi getireceğine çevrildi.

Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir’de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE ÇOK YAKIN

Emre Belözoğlu’nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden. Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.