Emre Belözoğlu'ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Olimpiu Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:41
Emre Belözoğlu'ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
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MKE Ankaragücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için teknik direktör Emre Belözoğlu yıldız oyuncunun sözleşmesiyle ilgili konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun o açıklaması:

"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim."


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