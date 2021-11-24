Emre Belözoğlu'ndan Visca açıklaması!

"VİSCA İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

Transferde adı başta Trabzonspor olmak üzere bir çok kulüple anılan Boşnak yıldız Edin Visca'yla ilgili olarak Belözoğlu, "Edin Visca için şu an bize gelmiş resmi bir teklif yok." dedi.