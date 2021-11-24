Emre Belözoğlu'ndan Visca açıklaması!

"VİSCA İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"
Transferde adı başta Trabzonspor olmak üzere bir çok kulüple anılan Boşnak yıldız Edin Visca'yla ilgili olarak Belözoğlu, "Edin Visca için şu an bize gelmiş resmi bir teklif yok." dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, adı Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Boşnak forvet Edin Visca ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Transferde adı başta Trabzonspor olmak üzere bir çok kulüple anılan Boşnak yıldız Edin Visca'yla ilgili olarak Belözoğlu, "Edin Visca için şu an bize gelmiş resmi bir teklif yok." dedi.
Fenerbahçe'de yaptığı Sportif Direktörlük görevi için ise genç teknik adam, "Sportif direktörlük ortamı, Türkiye'ye müsait bir ortam değil ama bu bir ekip işidir. İçinde bulunduğunuz kulübün durumu, yönetim kurulu, başkan... Ben herkesin fikrine değer vererek çalıştım." ifadelerini kullandı.