Emre Çolak kimdir, kaç yaşında? Emre Çolak futbolu neden bıraktı?

Futbola Galatasaray'ın altyapısında başlayan ve ülkemizde Hatay, Karagümrük ve Göztepe gibi takımlarda forma giyen Emre Çolak futbolu bıraktı mı? Emre Çolak futbolu neden bıraktı? Emre Çolak kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:33
Emre Çolak kimdir, kaç yaşında? Emre Çolak futbolu neden bıraktı?
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, 27 Ocak'ta İspanya 3. Lig takımlarından F.C. Intercity ile anlaşmasına rağmen futbolu bıraktığını duyurdu.

EMRE ÇOLAK FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

31 yaşındaki ünlü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine vakit ayırmak istediğini açıkladı.

Çolak "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." dedi.

EMRE ÇOLAK KİMDİR?

13 yaşında iken 2004 senesinde futbol yaşantısına başladığı Atışalanıspor takımından Galatasaray altyapısına geçen Emre Çolak, alt yaş kategorilerinde kendini gösterek A Takım'a kadar yükseldi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanyol ekibi Deportivo La Coruna takımına transfer oldu.

Daha sonrasında Suudi Arabistan'da Al Wahda'da forma giyen tecrübeli solak, dönüş yaptığı Süper Lig'de Karagümrük, Hatay, Başakşehir'de oynadı.

Ardından transfer olduğu Göztepe'de de dikiş tutturamayan Emre, İspanya 3. Ligi takımlarından Intercity'e transfer oldu ancak 1 maç sonra kariyerini bitirme kararı aldı.

 


Emre Çolak futbol spor

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