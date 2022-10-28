Emre Taşdemir için 2149 gün sonra bir ilk
Galatasaraylı Emre Taşdemir, VavaCars Fatih Karagümrük maçında özel anlar yaşadı.
Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir, VavaCars Fatih Karagümrük maçında bir ilki yaşadı.
Sezon başında takımda düşünülmeyen ancak sonrasında Galatasaray'da kalan Emre Taşdemir, Karagümrük maçında bu sezon ilk kez forma giydi. 27 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın golünü atan isim oldu.
Süper Lig'de ilk golünü 2016 yılında Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Karagümrük karşısında gol sevinci yaşadı.
Ayrıca Emre Taşdemir, 457 gün sonra resmi bir maçta Galatasaray forması giydi.
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