Emre Taşdemir'in yeni adresi Pendikspor oldu

Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 20:26
Emre Taşdemir'in yeni adresi Pendikspor oldu
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir'in yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 5 lig maçına çıkan 27 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.


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