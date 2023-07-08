Emre Taşdemir'in yeni adresi Pendikspor oldu
Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a imza attı.
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir'in yeni adresi belli oldu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, tecrübeli oyuncu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 5 lig maçına çıkan 27 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.
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