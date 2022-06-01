Emre Tezgel kimdir, kaç yaşında? Emre Tezgel hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe'nin, genç futbolcu Emre Tezgel ile ilgilendiği iddiaları ortaya çıkınca Emre Tezgel spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Emre Tezgel kimdir? Emre Tezgel kaç yaşında? Emre Tezgel hangi takımda oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:15
Emre Tezgel kimdir, kaç yaşında? Emre Tezgel hangi takımda oynuyor?
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Emre Tezgel 2005 doğumludur. Baba tarafından Aksaraylı olan Tezgel yaşamını İngiltere'de sürdürüyor. Stoke City'de forma giyen futbolcu, takımın en genç oyuncusu.

İngiltere U17 Milli Takımı'nında forma giyen Emre Tezgel, İngiltere'nin en büyük potansiyelleri arasında yer alıyor.

1.82 boyundaki hücum oyuncusu  U18 Ligi'nde dört maçta yedi gol atarken Liverpool karşısında da hat-trick yaptı. 



Emre Tezgel Stoke City fenerbahçe

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