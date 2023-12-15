Emrecan Terzi: 'Maçtan önce uyuyamadım'
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terzi, 'Maçtan önce uyuyamadım' dedi.
Beşiktaş'ın genç golcüsü Emrecan Terzi, 2-0 kazanılan Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- O savcıyla ilgili karar verildi
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
- Tefecilik çetesi çökertildi!
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’
- Davada karar çıktı!
- Üçok görevden alındı!