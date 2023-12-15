Emrecan Terzi: 'Maçtan önce uyuyamadım'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 01:34

Güncelleme: 15.12.2023 - 01:34

Beşiktaş'ın genç golcüsü Emrecan Terzi, 2-0 kazanılan Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.