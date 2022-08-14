Emrecan Uzunhan kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü!

14 Ağustos 2022 Pazar, 23:02

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 35. dakikasında Emrecan Uzunhan Kırmızı kart gördü.

Siyah beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkan genç oyuncu, 15. dakikada sarı kart gördü. Genç savunmacı 37. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 21 yaşındaki oyuncu böylelikle ilk Beşiktaş maçında kariyerinin de ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

Emrecan Uzunhan sezon başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.