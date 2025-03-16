En-Nesyri, Alex'in rekoru için sahaya çıkacak!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:13

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:18

Fenerbahçe'nin gol makinesi Youssef En-Nesyri, yükselen performansıyla takımına yardımcı olmaya devam ederken özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor.

Başarılı futbolcu Kadıköy'de sahaya çıktığı son 6 lig maçında da fileleri havalandırırken toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Sabah'ın haberine göre En-Nesyri, Samsunspor mücadelesinde de gol atmayı başarırsa Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olacak.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

Sarı-lacivertli takımın Profesör lakaplı efsanesi Alex, 2006 yılında Mart ve Eylül ayları arasında iç sahada oynadığı 7 lig maçında da üst üste gol atmayı başarmıştı.

En-Nesyri sadece iç sahada değil oynadığı tüm maçlarda dikkat çeken bir form yakaladı.

Başarılı futbolcu Süper Lig'de sahne aldığı son 10 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 1 de asiste imzasını atarak Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.