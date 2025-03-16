Fenerbahçe Beko, Manisa Basket karşısında hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 77-73 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Manisa Basket karşısında hata yapmadı!
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:36

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaManisa Basket Divissa'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 77-73 kazandı.

Bu sonuçla 20. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler zirvedeki yerini korurken, Manisa temsilcisi ise 15. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Hayes-Davis 9, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 6, Zagars 21, McCollum 15, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 2, Hall 6, Colson 7, Tarık Biberoviç

Manisa Basket Divissa: Chiozza 15, Acuil 22, Besson 6, Thomas 5, Yunus Emre Sonsırma 12, White 13, Leon Apaydın, Buğra Çal, Cengizhan İvedi

1. Periyot: 17-19

Devre: 33-37

3. Periyot: 45-51

5 faulle çıkan: 38.13 Chiozza (Manisa Basket Divissa)


Etiketler: #fenerbahçe beko #manisa basket #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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