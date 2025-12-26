Cumhuriyet Gazetesi Logo
En-Nesyri için rekor bonservis bedeli! 'Fenerbahçe için önemli bir kar elde etme fırsatı'

En-Nesyri için rekor bonservis bedeli! 'Fenerbahçe için önemli bir kar elde etme fırsatı'

26.12.2025 17:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
En-Nesyri için rekor bonservis bedeli! 'Fenerbahçe için önemli bir kar elde etme fırsatı'

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan En-Nesyri'ye, Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu ve Faslı oyuncunun rekor bir bonservis ile transfer olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman taraftarın da tepkisini çeken Youssef En-Nesyri, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan ciddi bir ilgi olduğu öne sürüldü.

Fichajes'te yer alan habere göre,  Al-Ittihad ve Suudi Arabistan'ın en zengin kulüplerinden biri olan Al-Ahli, En-Nesyri ile yakından ilgileniyor. İki takımın da kendini kanıtlamış bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi.

Transfer için konuşulan rakamın ise 35 milyon Euro olduğu vurgulandı. 

Haberde, "Fenerbahçe için bu satış, önemli bir kar elde etme ve sportif projesini yeniden yapılandırma fırsatı anlamına gelecektir. En-Nesyri için ise Suudi Arabistan'a transfer, rekabet ortamında bir değişiklik anlamına gelirken, Avrupa'da eşleşmesi zor olacak bir finansal sıçrama da sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Youssef En-Nesyri'ye 35 milyon Euro karşılığında veda edilmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcu, Ferdi Kadıoğlu'nun rekorunu kıracak ve Fenerbahçe'nin en pahalı satışı olacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Suudi Arabistan #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyor: Samsunspor'dan Anthony Musaba iddialarına yalanlama!
Adı Fenerbahçe ile anılıyor: Samsunspor'dan Anthony Musaba iddialarına yalanlama! Samsunspor, 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu Anthony Musaba hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Görüşmeler başladı!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Fred'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'ye dev gelir: KAP'a bildirildi!
Fenerbahçe'ye dev gelir: KAP'a bildirildi! Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin 128 milyon Euro'ya kiralandığını açıkladı.