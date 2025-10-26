Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)
Setler: 25-13, 25-16, 25-17
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)