Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın!

26.10.2025 22:16:00
AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, ağırladığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonda "4'te 4 yapıp" averajla liderliğe yükselirken Beşiktaş, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)

Setler: 25-13, 25-16, 25-17

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

İlgili Konular: #beşiktaş #Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

