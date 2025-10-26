Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu!

26.10.2025 17:06:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

