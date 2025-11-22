Cumhuriyet Gazetesi Logo
Enes Ünal attı, Bournemouth geri döndü!

Enes Ünal attı, Bournemouth geri döndü!

22.11.2025 22:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Enes Ünal attı, Bournemouth geri döndü!

West Ham, 2-0 öne geçtiği maçta Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bournemouth'un geri dönüşünü Enes Ünal tamamladı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

West Ham'ı öne geçiren golleri 11 ve 35. dakikalarda 33 yaşındaki Callum Wilson attı.

Bournemouth, 69. dakikada Marcus Tavernier'in penaltısıyla farkı 1'e indirdi. Enes Ünal, 81'de skora eşitliği getirdi.

Yeni menajeri Espirito Santo ile son 3 maçını kaybetmeyen West Ham, puanını 11'e çıkardı. 2 maç aradan sonra puan alan Bournemouth ise 19 puana yükseldi.

West Ham, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Sunderland deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #enes ünal #west ham united #Bournemouth