Enes Ünal'ın takımı Bournemouth yeni hocasını resmen açıkladı!

20.04.2026 20:59:00
Cumhuriyet Spor
Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Alman teknik direktör Marco Rose ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Marco Rose ile gelecek sezondan itibaren anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda takımdan ayrılacak Andoni Iraola'nın yerine 49 yaşındaki Alman teknik direktör Rose ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MARCO ROSE KİMDİR?

Kariyerine 2012 yılında Lokomotive Leipzig ile başlayan Rose, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach ve RB Leipzig takımlarını çalıştırdı.

Deneyimli teknik direktör, Red Bull Salzburg ile 2 lig ve Avusturya Kupası, Leipzig ile de Almanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı.

