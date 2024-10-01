Enes Ünal oynadı: Bournemouth üç puanı 3 golle aldı!

Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Enes Ünal oynadı: Bournemouth üç puanı 3 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:03

İngiltere Premier Lig'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Southampton'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Bournemouth oldu.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Evanilson, 32. dakikada Dango Ouattara ve 39. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

ENES ÜNAL FORMA GİYDİ

Deplasman ekibi Southampton'ın tek golü 51. dakikada Taylor Harwood-Bellis'ten geldi.

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

Bu galibiyetin ardından Boutnemouth puanını 8'e yükseltti. Southampton 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Bournemouth, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Southampton, Arsenal deplasmanına çıkacak.


Etiketler: #enes ünal #Bournemouth #Southampton #İngiltere Premier Lig

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