Enes Ünal son dakikada puanı Bournemouth'a getirdi!
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, sahasında West Ham ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.
ENES ÜNAL'DAN FRİKİK GOLÜ
Bournemouth'un tek golünü dakika 90'da Enes Ünal şık bir frikik golüyle kaydetti. West Ham'ın tek golünü ise 87'de penaltıdan Paqueta attı.
Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 80. dakikada Adams'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bournemouth, bu maçın ardından puanını 25 yaptı. West Ham ise puanını 19 yaptı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, Manchester United deplasmanına gidecek. West Ham, Brighton'u konuk edecek.
Etiketler: #enes ünal #Bournemouth #west ham united
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