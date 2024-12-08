Enes Ünal attı: Bournemouth 3 puana son dakikalarda kavuştu!

Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ipswich Town'u 2-1 mağlup etti.

Enes Ünal attı: Bournemouth 3 puana son dakikalarda kavuştu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:49

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Ipswich Town ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 2-1'lik skorla kazandı.

Ipswich, 21. dakikada Conor Chaplin'in golüyle öne geçti.

ENES ÜNAL GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI

Bournemouth'ta forma giyen milli yıldızımız Enes Ünal, 63. dakikada oyuna girdi ve 87. dakikada skora eşitliği getirdi.

İlk golün asistini yapan Dango Outtara, 90+5. dakikada Bournemouth'a galibiyeti getiren golü attı.

BOURNEMOUTH SERİYE BAĞLADI

Bu sonucun ardından Ipwswich, üst üste 3. maçından yenilgiyle ayrıldı ve 9 puanda kaldı.

Arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Bournemouth, puanını 24'e çıkardı.

Bournemouth, gelecek hafta West Ham'ı ağırlayacak. Ipswich ise Wolves deplasmanına gidecek.


Etiketler: #enes ünal #Bournemouth #Ipswich Town

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