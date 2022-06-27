Enes Ünal'a dev talip: Juventus peşinde
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, gösterdiği performansın ardından Juventus'un radarına girdi.
Geçen sezon Getafe forması ile La Liga'da başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.
COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'?de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor.
Habere göre serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan Ünal için Getafe, 25 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor.
Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.
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