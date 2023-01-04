Enes Ünal'ın asisti Getafe'ye yetmedi
İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Levante, Getafe'yi 3-2 yenerek üst tura yükseldi.
İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Javi Calleja'nın ekibi Levante ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.
Ciudad de Valencia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Levante 3-2 kazanırken goller; 52. dakikada Sergio Postigo, 62. dakikada Alejandro Miguel ve 90+1'de Wesley'de geldi. Levante'de Vicente Iborra 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konuk ekip Getafe'nin golleri 34 ve 56. dakikalarda Munir El Haddadi'den gelirken, Munir'in ikinci golünde asisti milli oyuncu Enes Ünal yaptı.
Bu sonuçla birlikte Levante son 16 turuna yükselirken kupada diğer sonuçlar şöyle sıralandı;
Cartagena 1-5 Villarreal
Espanyol 3-1 Celta Vigo
La Nucia 0-3 Valencia
Cacereno 0-1 Real Madrid
Ceuta 1-0 Elche
Sporting Gijon 2-0 Rayo Vallecano
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