Enes Ünal'ın asisti Getafe'ye yetmedi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 08:02

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Javi Calleja'nın ekibi Levante ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.

Ciudad de Valencia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Levante 3-2 kazanırken goller; 52. dakikada Sergio Postigo, 62. dakikada Alejandro Miguel ve 90+1'de Wesley'de geldi. Levante'de Vicente Iborra 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk ekip Getafe'nin golleri 34 ve 56. dakikalarda Munir El Haddadi'den gelirken, Munir'in ikinci golünde asisti milli oyuncu Enes Ünal yaptı.

Bu sonuçla birlikte Levante son 16 turuna yükselirken kupada diğer sonuçlar şöyle sıralandı;

Cartagena 1-5 Villarreal

Espanyol 3-1 Celta Vigo

La Nucia 0-3 Valencia

Cacereno 0-1 Real Madrid

Ceuta 1-0 Elche

Sporting Gijon 2-0 Rayo Vallecano