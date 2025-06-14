Engeller Sport4All ile aşıldı

İBB Spor İstanbul’un yanı sıra Natator PK (Hırvatistan), Inspire Foundation (Malta) ve Sport Association for People with Disabilites Belgrade (Sırbistan) kurumlarının katıldığı Sport4All’un son etkinliğinde 5-20 yaş aralığından 38’i görme engelli toplam 114 çocuk ve genç sporcu, İBB Fatih Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Müsabakalarda 5’i yabancı 49 antrenör de yer aldı.





ONUR: “SPORT4ALL GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI”

Açılış seremonisinde söz alan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Engelli çocuk ve gençlerin sporla hayata katılması için tasarlanan Sport4All, Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri kapsamında ülkemizin hibe alan ilk projesi olarak göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi bu değerli projenin son etkinliğini Türkiye’nin paralimpik sporda en başarılı olduğu branşlardan biri olan golbol ile yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje bizim için çok önemli çünkü sadece etkinlikler düzenlemekle kalmadık, 4 ayrı ülkeden uzmanların şekillendirdiği eğitim modülleri ile paralimpik sporun paydaşlarına eğitim verdik. Bu çalışmalar engelli bireyler için sporda en doğru şartları tesis etmemiz için hepimize çok yardımcı olacak” dedi.





Konuşmanın ardından başlayan müsabakalarda görme engelli ve görme engeli olmayan çocuk ve gençler sahada birlikte mücadele etti. Etkinlik, müsabakaların ardından yapılan ödül töreniyle sonlandı.

HAZIRLANAN MODÜLLERLE 496 KİŞİ EĞİTİM ALDI

1 Ocak 2024’te başlayan ve Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Sport programı kapsamında 200 bin Euro hibe alan Sport4All’da bugüne dek yüzme ve golbol etkinlikleri düzenlendi, engelli bireylerin ebeveynleri, spor antrenörleri ve spor yöneticilerine yönelik eğitim modülleri ve golbol bilgi kılavuzu hazırlandı. Bu süreçte hazırlanan modüllerle 496 kişiye 40 saatlik online ve yüz yüze eğitim verildi.



