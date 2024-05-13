Engelliler Haftası'nda 3 bin kişilik spor şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası’nda toplumda farkındalık yaratmak için 12 Mayıs Pazar günü Engelliler Haftası Spor Etkinliği’ni gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:40
Engelliler Haftası'nda 3 bin kişilik spor şöleni
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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde düzenlenen etkinliğe 800’e yakın engelli birey, 900’e yakın spor okulu öğrencisi ve veliler ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

HEM OYNADILAR HEM MÜCADELE ETTİLER

Etkinlik, engelli ve engelli olmayan sporcuların bir araya gelerek kaynaşması ve eğlenmesi için çeşitli oyunlar ve yarışmalarla dolu bir güne sahne oldu. Dört saat süren etkinlikte, katılımcılar parkur çalışmalarına ve heyecan verici gösteri maçlarına katıldılar.

Dört yaşından büyük bireylerin katılabildiği etkinlikte tenis, jimnastik, basketbol, futbol, atletizm gibi birçok branşta yapılan maçlar ve çalışmalar yapıldı. Tüm sporcuların neşeli anlar geçirdiği Engelliler Haftası Spor Etkinliği’nde katılımcılara anı madalyası, tişört ve şort da takdim edildi.


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