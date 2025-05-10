Engelliler Haftası'nda farkındalık için dev buluşma

Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:56

Güncelleme: 10.05.2025 - 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, İBB ÖZGEM ve İBB Spor İstanbul koordinasyonunda, engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşıp birlikte eğlenebilmesi amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde yapıldı. Etkinliğe 4 yaş ve üzeri 500 engelli, 500 engelli olmayan sporcu ve ebeveynlerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Organizasyonda engelli ve engelli olmayan sporculardan karma takımlar oluşturdu ve hem parkur yarışlarında hem gösteri maçlarında tüm sporcular birlikte mücadele etti.

Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri’ne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız ve İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Özgür Yurdusev katıldı.

EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ’DEN MESAJ GÖNDERDİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan gösteri maçları öncesinde bir de konuşma yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinden notlar aktaran Aslan, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Öncelikle tüm annelerin yarınki Anneler Günü’nü kutladığını, bugün bu etkinliğe katılabilmeyi çok istediğini belirtti. ‘Ben her zaman bu memlekete, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye çalıştım. Engelli kardeşlerimize hizmet etmeye çalıştım. Çocuklara hizmet etmeye çalıştım. Bunun için kreşler, yurtlar, kent lokantaları açtım. Yaşam vadileri, engelli merkezleri yaptım. Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber ben sadece İstanbulluya, İstanbullulara hizmet etmek için mücadele ettim’ dedi. Kendisi Silivri’de de hiç durmadan İstanbullulara, Türkiye’deki tüm vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize, çocuklara, gençlere, kadınlara hizmet etmek için gece gündüz mücadele veriyor. Ekrem İmamoğlu sadece engelli vatandaşlara, buradaki güzel insanlara, çocuklara, kadınlara hizmet ettiği için cezalandırılıyor olabilir ama onu dört duvar arasında tutmak onun çalışmasına engel olacak bir durum değil” dedi.

ASLAN: “ENGELSİZ BİR HAYAT İÇİN GECE GÜNDÜZ UĞRAŞACAĞIZ”

İBB Başkan Vekili Aslan sözlerine “10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz çok değerli bir spor etkinliğinde sizlerle beraberiz. Özel gereksinimli bireylerin kentin sunduğu tüm hizmetlere erişebildiği bir İstanbul için çalışıyoruz. Çünkü bir kentin gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli donelerden birinin engellilerin sosyal hayata katılımı olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bugün engelli ve engelli olmayan sporcuların katılımıyla düzenlediğimiz bu spor etkinliği, tüm katılımcıların özel gereksinimli bireyler hakkında farkındalık kazanmasını sağlayacak. Tüm sporcular kaynaşarak beraberce spor yapacak, eğlenecek ve birlikte başarılar elde edecek. Ben de buradaki tüm sporcularımıza iyi eğlenceler ve başarılar diliyorum. Engelsiz bir ortam, engelsiz bir hayat sunabilmek için gece gündüz uğraşacağız” diye devam etti.

ALTI BRANŞTA AKTİVİTELERLE EĞLENCEYE DOYDULAR

Konuşmanın ardından başlayan basketbol gösteri maçının hava atışını İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay yaptı. Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri’ne katılan sporcular, basketbol maçının yanı sıra futbol, voleybol, tenis, badminton, cimnastik branşlarında hem gösteri maçları hem parkur yarışlarıyla doyasıya eğlendi. Alana kurulan sahnebüs ve şişme oyun alanları da etkinlikteki sporculardan yoğun ilgi gördü.

ENGELLİLER BİREYLER YİNE SPOR İSTANBUL’LA HAREKETE GEÇTİ

Engelli bireyleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için hizmet veren Spor İstanbul, her yaş grubundan engelli bireyi 35 tesiste sporla buluşturmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik spor hizmetleri 2025’in ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürürken; fitness’tan yüzmeye, tenisten voleybola toplam 8 farklı branşta, 3 bin 43 engelli birey, 35 bin kez İBB Spor İstanbul tesislerinde spor yaptı.