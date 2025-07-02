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Enis Bardhi'den Bodrum FK'ye veda!

Enis Bardhi'den Bodrum FK'ye veda!

2.07.2025 11:52:00
Güncellenme:
DHA
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Enis Bardhi'den Bodrum FK'ye veda!

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile resmen vedalaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde ara transferde Trabzonspor'dan kadroya dahil olan Kuzey Makedonyalı oyuncunun sözleşmesi sona ermişti.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayan futbolcumuz Enis Bardhi'ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Bodrum FK formasıyla 15 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Enis Bardhi #Bodrum FK

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