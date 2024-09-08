Enis Bardhi, Kuzey Makedonya'yı yenilgiden kurtardı!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin de forma giydiği maçta Faroe Adaları ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren müsabakadar Kuzey Makedonya'nın golünü Bardhi attı.

Enis Bardhi, Kuzey Makedonya'yı yenilgiden kurtardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:23

Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Torsvollur Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

ENIS BARDHI'NİN GOLU BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmada iki gol de penaltıdan geldi. Ev sahibi takım, 9. dakikada Viljormur Davidsen ile öne geçerken, Kuzey Makedonya'nın golünü 49. dakikada Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Enis Bardhi attı.

Konuk takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bardhi 90 dakika sahada kalırken, Adana Demirsporlu Jovan Manev ve Şanlıurfasporlu Stefan Ashkovski yedek bekledi.

4. Grup'taki diğer maçta bu akşam TSİ 19.00'da Ermenistan, Letonya'yı konuk edecek.


Etiketler: #Enis Bardhi #Kuzey Makedonya #Faroe Adaları #UEFA Uluslar C Ligi

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