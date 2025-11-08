Enis Destan attı, Hull City evinde kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 17:59:00
İngiltere Championship'in 15. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında Portsmouth'u 3-2 mağlup etti.

İngiltere Championship'in 15. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'u ağırladı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3-2'lik skorla kazandı. 

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

Portsmouth'un gollerini ise 16 ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin attı.

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan 74. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan Hull City'de mücadeleye ilk 11 başlayan Amir Hadziahmetovic de 74. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Hull City, puanını 25 yaptı. Portsmouth, 14 puanda kaldı.

Hull City, ligin bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth, Milwall'ı ağırlayacak.

