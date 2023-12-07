Enis Destan: 'Gol krallıkları yaşamak istiyorum'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:09

Güncelleme: 07.12.2023 - 08:09

Trabzonspor'da Enis Destan, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili futbolcu Enis Destan, "Öncelikle kupa bizim hedefimiz. Sahaya bunun için çıkmıştık, galip geldik. Daha fazla da atabilirdik, daha iyi oynayabilirdik. Bunun eksikliklerini hafta içi çalışıp önümüzdeki maça hazırlanacağız." dedi.

Trabzonspor'da gol krallığı yaşamak istediğini dile getiren Destan, "Öncelikle burada çok maç oynayıp gol krallıkları yaşamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle giderse inşallah her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan gidip tekrar gelmesi ve taraftarın desteğiyle ilgili soru üzerine Destan, "Öncelikle siz dediniz Polonya'ya gittim. Gelişimim için gittim aslında. Bunlar planlı bir şeydi. Gelişip, gelip burada maç oynayabilmekti. Bunu da yavaş yavaş yapıyorum, inşallah devam edecek. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum, onların da beni çok sevdiğini biliyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler." şeklinde konuştu.