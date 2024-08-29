Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:35

Güncelleme: 29.08.2024 - 23:35

Trabzonspor'da takımının tek golünü atan golcü futbolcu Enis Destan, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan St. Gallen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Enis Destan, "Takım ve ben son derece üzgünüz. Söyleyeceklerim bu kadar.'' dedi.

Taraftarına seslenen Enis, ''Bizi 120 dakika destekledi taraftarlar. Onlarla daha güçlüyüz. Sezon boyu bu desteklerini bekliyoruz."