Enkaz altında kalmıştı: Ahmet Eyüp Türkaslan'ın takım arkadaşından umut ışığı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:27

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:32

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı.

Türkaslan'ın eşinin enkaz altından çıkarıldığı öğrenilirken 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞI DUYURDU

Futbolcunun takım arkadaşı Cengizhan Akgün ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak enkaz altındaki kalecinin sesinin duyulduğunu açıkladı.

Cengizhan Akgün sosyal medya hesabında, "Enkaz sırasında bir ses geldi, Ahmet Eyüp'ün sesi olduğu düşünülüyor. Bir delik açıldı, ayağı görünüyor ama netlik yok. Bir ses duyuldu ve çalışmalar çok yoğun devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, dayan Eyüp'üm" ifadelerini kullandı.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlatarak "Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğularak çektiği video ile yardım talebinde bulunmuştu.