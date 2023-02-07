Çin merkezli şirket depremin uydu görüntülerini yayımlandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:49

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:41

Türkiye, merkez üsleri 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Dünya basını söz konusu depremler için 'Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları' değerlendirmesini yaptı.

Çin merkezli Spacety şirketine ait Chaohu-1 uydusu, depremin merkez üssünün uydu görüntülerini paylaşınca jeolojik felaketin boyutları ortaya çıktı.

Depremin merkez üssünü çevreleyen alanın uzaktan algılama görüntüleri pazartesi günü yerel saatle 11:05'te elde edildi.

Uzmanlar, afet bölgesindeki durumun belirsizliği ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle, uzaktan algılama uydularının depremle ilgili bilgi edinmenin ana aracı haline geldiğini söyledi.

"YOĞUN BULUTLAR GÖRÜNTÜLEMEYİ ZORLAŞTIRDI"

Çin devlet medyası Global Times'a göre, yaklaşık 8 bin 878 kilometrekarelik bir alanı görüntüleyen Chaohu-1 uydusu, merkez üssün görüntülerini, depremin öncesinde alınan optik uydu görüntüleriyle karşılaştırdı.

Bu görüntülerde, merkez üssün yaklaşık üç kilometre uzaklığındaki bir yerleşim alanının ağır hasar gördüğü anlaşıldı.

Global Times, depremin merkez üssünde havanın sert olduğunu ve bölgeyi çevreleyen yoğun bulutların optik uydu görüntülemesini zorlaştırdığını kaydetti.