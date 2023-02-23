Enner Valencia, Brezilya'ya trasnfer oluyor

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:31

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için Internacional iddiası geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya temsilcisi Valencia ile anlaşmaya vardı.

Ekvadorlu golcü, Internacional'e 2025 yılına kadar imza atacak. Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Brezilya ekibine katılacak. Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.

Ekvadorlu golcü, kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan eski kulübü Emelec'e dönüp dönmeyeceğine yönelik soruya şu şekilde cevap vermişti;

"Tabii ki. Emelec'e dönmek benim için bir gurur olur. Öyle bir teklif gelmesi halinde önce imzayı atıp sonra ne kadar kazanacağımı sorarım."