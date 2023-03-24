Enner Valencia, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menüsküs yaralanması teşhisi konulan Ekvadorlu Enner Valencia'nın, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynayabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’nın, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için sarı-lacivertli kulüpte adeta seferberlik ilan edildi.
Ekvadorlu futbolcunun Dünya Kupası’ndan kalma diz sakatlığı Alanyaspor maçında aldığı darbenin ardından nüksetmiş ve golcünün derbide forma giymesi zora girmişti.
İYİLEŞME SÜRECİ ÖZEL TEDAVİYLE HIZLANDIRILDI
Hürriyet'te yer alan habere göre, diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan Valencia, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde her gün aksatmadan yaklaşık 1,5 saat süren bir tedavi görüyor.
Enner Valencia, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmak ve bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği 25 golü arttırarak Aykut Kocaman’ın 1988-89 sezonunda krallık tacını takarken ulaştığı 29 gollü rekorunu da geçerek adını Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyor.
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