Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 20:27

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 20:27

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla takımını sırtlayan Enner Valencia, Konyaspor maçında da gollerine devam etti.

Ekvadorlu yıldız, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

13. dakikada kazanılan penaltıda Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak iki yan direğe birden çarparak ağlarla buluştu.

45+6. dakikada bir kez daha sahne alan Valencia, Rossi'nin ortasında şık bir dokunşla topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı.

Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcu, en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.

Valencia ayrıca, attığı iki golle birlikte sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.