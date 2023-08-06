Enner Valencia takım direktörüyle kavga etti!

Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia, teknik ekipten Magrao ile kavga etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:34
Enner Valencia takım direktörüyle kavga etti!
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Fenerbahçe’de gol krallığı yaşayan Enner Valencia, Brezilya’daki kariyerine suskun başladı. 

5 lig maçında da gol atamayan Valencia, Corinthians ile oynanan karşılaşmada da oyuna 89. dakika girdi. Eski Antalyasporlu Luiz Adriano’nun son dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Internacional’de maç sonu tartışma çıktı.

33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünden sonra soyunma odasına giderken Internacional futbol direktörü Magrao ile fiziki müdahaleye varan tartışma yaşadı.

Takımdaki diğer kişilerin araya girmesiyle yedek kulübesinin önündeki kavga büyümeden önlendi.

 



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