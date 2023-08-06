Enner Valencia takım direktörüyle kavga etti!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:34

Güncelleme: 06.08.2023 - 10:34

Fenerbahçe’de gol krallığı yaşayan Enner Valencia, Brezilya’daki kariyerine suskun başladı.

5 lig maçında da gol atamayan Valencia, Corinthians ile oynanan karşılaşmada da oyuna 89. dakika girdi. Eski Antalyasporlu Luiz Adriano’nun son dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Internacional’de maç sonu tartışma çıktı.

33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünden sonra soyunma odasına giderken Internacional futbol direktörü Magrao ile fiziki müdahaleye varan tartışma yaşadı.

Takımdaki diğer kişilerin araya girmesiyle yedek kulübesinin önündeki kavga büyümeden önlendi.

#Inter | O exato momento do empurrão de Enner Valencia em Magrão. Imagem do cinegrafista Rogério Aguiar, da @EsporteBandRS. pic.twitter.com/JbnwRFhRD2 — Pedro Enrique Oliveira (@pedroliveira_e) August 5, 2023



