Enner Valencia transferi için resmi açıklama geldi!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 20:04

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:04

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için menajerinden açıklama geldi.

Golcü futbolcunun menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın Internacional ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vargas, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fabrizio Romano, Brezilya temsilcisi Internacional'in Valencia ile anlaşma sağladığını ve Ekvadorlu golcünün 2025'e kadar sözleşme imzalayacağını öne sürmüştü.

"İMZALANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Öte yandan Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Valencia için, "Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Valencia'da bizim oyun tarzımıza uygun değerler buluyoruz. Dünya futbolunda yükselişte olan bir isim. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.