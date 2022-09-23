Enner Valencia'dan Fenerbahçe yorumu: En iyi başlangıcımı yaptım
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Valencia, "Bence, harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok formdayım ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum" dedi.
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Ekvador'un milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Ekvador'un, Suudi Arabistan ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ilk maçında oynayacakları Katar karşılaşmasının her gün hayalini kurduğunu söyledi.
"HARİKA ZAMAN GEÇİRİYORUM"
Fenerbahçe'deki iyi başlangıcını da değerlendiren Valencia, "Şüphesiz Avrupa'da oynamaya başladığımdan en iyi sezon başlangıcını yaptım. Sadece gollerimle değil performansımla da. Teknik direktörün ve takım arkadaşlarımın güveni sayesinde bunu başardım. Gerçek şu ki harika zaman geçiriyorum" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nda da gollerine devam etmek istediğini söyleyen Valencia, "Umarım Dünya Kupası'nda da gol atarım. Hepsinden önemlisi gollerim, takımın kazanmasına yardımcı olur" değerlendirmesini yaptı.
Valencia, son olarak, "Bence, harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok formdayım ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum" diye konuştu.
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