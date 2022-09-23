Yusuf Demir'in yerli statüsü tartışması sürüyor! Spor hukukçusu Dr. Önder Ege değerlendirdi...

23 Eylül 2022 Cuma, 17:52

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyu Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendiren spor hukukçusu Dr. Önder Ege, Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun mevcut şartlarda yerli statüsünde oynamasının mümkün olmadığını belirtti. Ege, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarında yapılacak bazı değişiklikler ile gelecek sezon bunun önünün açılabileceğini de ekledi.

"TFF FUTBOLCU TRANSFER TALİMATININ 8. MADDESİ AÇIK"

Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynamasını FIFA ve TFF talimatları kapsamında değerlendiren spor hukukçusu Dr. Önder Ege, "TFF Futbolcu Transfer Talimatının 8. maddesi açık. Orada futbolcuların hangi statüde oynayacağı, yabancı mı yoksa yerli statüsünde mi olacağı yazılı. Yabancı sayısının ne olacağının1. transfer sezonu öncesinde TFF tarafından ilan edileceği ve buna göre transferlerin yapılacağı, futbolcuların yerli veya yabancı statüde oynayıp oynayamayacağının buna göre tespit edileceği yazıyor" ifadelerini kullandı.

"4 KERE BİR ÜLKENİN FORMASINI GİYEN OYUNCU MİLLİ TAKIM DEĞİŞTİREMEZ"

FIFA'nın talimatlarında yer alan iki huhusa dikkay çeken Ege, "FIFA 72. Olağan Kongresinde alınan karara göre 21 yaş altında olmak şartıyla ülkesinin resmi milli maçları ve A milli maçları da dahil olmak üzere toplam 3 kez forma giyen futbolculara milli takım değiştirme hakkını tanımaktadır. Örneğin 4 kere bir ülkenin milli formasını giyen bir oyuncu artık milli takım değiştirme hakkını kaybetmiştir. Yusuf Demir, 19 yaşında, yaş konusu onun için bir problem değil ama 4 kez Avusturya Milli Takım formasını giydiği için artık milli takım değiştirmesi FIFA talimatlarına göre olağanüstü hale gelmektedir" diye konuştu.

"TFF ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YABANCI SAYISIYLA İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEK"

Ege TFF'nin talimatları değişirse Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabileceğini vurguladı ve şöyle ekledi:

"FIFA talimatlarına göre mevzuat, FIFA ve UEFA kuralları ve TFF talimatları çerçevesinde şekillendiği için Demir'in Türk pasaportu veya mavi karta sahip olması mevcut statüsünü değiştirmemektedir. Mevcut talimatlar değişmediği sürece Demir Türk statüsünde oynayamaz. Ancak TFF 8. maddede değişikliğe giderse, önümüzdeki sezondan itibaren oynayabilir. TFF önümüzdeki sezon yabancı sayısıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidecek, belki de yabancı sayısı kaldırılacak."

"FIFA'NIN MEVCUT KURALLARI OLDUĞU SÜRECE TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYAMAZ"

Son olarak Dr. Önder Ege, TFF'nin talimatları değiştirmesi halinde bunun problem yaratacağı sorununa dikkat çekerek, "Ara transferde Yusuf Demir ile ilgili diyelim talimat değişikliği oldu, Türk statüsüne geçebilir mi? 8. madde sezon öncesini işaret ettiği için ben bunun problemli olacağını ve bu sezon için sıkıntı yaratabileceğini, diğer kulüplerin herhangi bir şikayeti halinde o değişikliğin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Yusuf Demir önümüzdeki sezondan itibaren TFF'nin talimatları değiştirmesi halinde Türk statüsünde oynayabilir ancak FIFA'nın mevcut kuralları oldugu sürece Türkiye Milli Takımı formasını giyemez" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK "TFF'YE GİRİŞİMDE BULUNDUK" DEMİŞTİ

Öte yandan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayıp oynayamayacağı gündemdeki yerini korurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili TFF'ye girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ise "Yusuf gibi Türk bir oyuncu, Türkiye'de Türk olarak oynamalıdır. Bu sadece Yusuf için değil, benzer durumdakiler için de böyle olmalı" ifadelerini kullanmıştı.