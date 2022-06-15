Ensar Brahic resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic'i altyapı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Partizan altyapısından yetişen 18 yaşındaki Sırp santrfor Ensar Brahic'i altyapı kadrosuna transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.
Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek. Ensar Brahic’e Fenerbahçe Futbol Akademi’ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."
Ensar Brahic Akademimize Katıldı.— Fenerbahçe Futbol Akademi (@fbakademi) June 15, 2022
Genç oyuncumuza Fenerbahçe Futbol Akademi’ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.https://t.co/t8CBAcEj31 pic.twitter.com/DRkpg6iY3t
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