Son Dakika: Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya oldu. Konyaspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise BATE Borisov.
UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek Başakşehir, Maccabi Netanya ile Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in rakipleri kura çekiminde belli oldu.
Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Boğazı kesilerek katledilmişti: Müebbet istemi
- Fenerbahçe sahaya indi! Jesus’tan takıma ilk sözler
- Milli maçta Ülkede mülteci istemiyoruz sloganı!
- Trabzon için kritik uyarı! Yüzde 16'sı risk altında
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı