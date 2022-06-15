Son Dakika: Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya oldu. Konyaspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise BATE Borisov.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:28
Son Dakika: Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek Başakşehir, Maccabi Netanya ile Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in rakipleri kura çekiminde belli oldu.

Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

 


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