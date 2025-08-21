Cumhuriyet Gazetesi Logo
Enzo Maresca'dan Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson için ayrılık mesajı!

21.08.2025 18:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson'ın takımdan ayrı antrenman yaptıklarını açıkladı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Maresca, maç öncesi yaptığı açıklamada, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson için ayrılık mesajı verdi.

"BİR ÇÖZÜM BULMALARI DAHA İYİ OLUR"

Enzo Maresca, "Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson, takımdan ayrı antrenman yapıyorlar ve West Ham United maçında kadroda yer almayacaklar. 1 Eylül'den sonra bizimle kalacaklar mı, göreceğiz. Bir çözüm bulmaları daha iyi olur çünkü daha mutlu olurlar" dedi.

Nkunku'nun adı son dönemde Bayern Münih ile anılıyor. Bayern Münih, Nkunku ile birlikte Jackson'ın adını da gündeme alırken Nicolas Jackson için son olarak Premier Lig'den Aston Villa devreye girmişti.

İlgili Konular: #chelsea #Christopher Nkunku #Enzo Maresca #Nicolas jackson

