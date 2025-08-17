Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea'den Stamford Bridge'da sessiz başlangıç

Chelsea'den Stamford Bridge'da sessiz başlangıç

17.08.2025 18:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea'den Stamford Bridge'da sessiz başlangıç

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.

Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, "İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir" sözlerine yer verildi


Beraberlikle ayrılan iki takımda yeni sezona 1 puan ile başladı.

Crystal Palace gelecek hafta Nottingham Forest'i ağırlayacak. Chelsea ise West Ham United'a konuk olacak.

İlgili Konular: #chelsea #premier lig #crystal palace

İlgili Haberler

Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem'
Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem' Galatasaray - Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı! Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray'a transfer görüşmeleri nedeniyle Wolves maçı kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın bileği bükülmüyor
Galatasaray'ın bileği bükülmüyor Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı ekibin ligdeki istatistikleri dikkat çekti.