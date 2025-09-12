2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Ercan Osmani açıklamalarda bulundu.

"ÇOK VİDEO İZLEDİM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Ercan Osmani, "Çok video izledim, Giannis'i nasıl durduracağım diye. Mutluyum. Böyle bir savunma katkısı yaptığım için. Final için çok mutluyuz. Çok içeride bekliyordu Giannis. O yüzden bunu fırsata çevirdim. Arkadaşlarım beni buldu, ben de attım. Mutluyum. Artık final masada, yüzde 50-50. İyi olan kazanacak. 1 gün dinleneceğiz. İyi değerlendirip hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.