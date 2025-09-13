A Milli Takım’ın Yunanistan’ı mağlup ederek EuroBasket’te finale kaldığı maçta Ercan Osmani gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Peki, Ercan Osmani kimdir, nereli? Ercan Osmani hangi takımda oynuyor?

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998 yılında Tropoja'da dünyaya geldi. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Arnavut asıllı Türk profesyonel basketbolcu. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Türkiye millî basketbol takımını temsil etmektedir.

ERCAN OSMANİ'Nİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Osmani, 2015-2016 sezonunu Banvit BK bünyesinde tamamladı. 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 26 maçta görev alan oyuncu, 8,1 sayı ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı forması ile 27 maçta süre alan basketbolcu; 12,9 sayı, 8,4 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarını yakaladı. 2018-2019 sezonunda Banvit BK ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 lig maçında; 2 sayı ve 1,3 ribaund ortalamaları ile oynadı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça çıktı ve 4,1 sayı, 2,3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile Türkiye Basketbol Ligi'nde 24 maçta görev aldı. 20,7 sayı ortalamasını yakalarken, 11,4 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı.

Osmani, 15 Ağustos 2023'te Anadolu Efes'e transfer oldu ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Eylül 2023'te Büyükçekmece'yi 89-78 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk maçına çıktı ve 10 dakikada 10 sayı attı. 2024-2025 sezonunda EuroLeague'de Partizan karşısında 34 dakika süre bulan Ercan Osmani, 25 sayıyla EuroLeague kariyerinin en skorer maçına imza attı ve 29 verimlilik puanı üreterek en iyi maçlarından birini oynadı.