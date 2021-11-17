Erce Kardeşler: "Havaya girmeden işimize odaklanmak istiyoruz"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:39

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Trabzonspor’da antrenman öncesi Erce Kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig’de en son yine Gaziantep FK maçında forma giydiğini hatırlatan Kardeşler, uzun bir süredir oynamadığını belirterek, "En son Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabi ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir, çok keyiflidir. Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerdeki bir lig maçında ilk 11’de başlayacağım. Bunun da heyecanı var. Taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçını ilk 11 olarak başlayacağım. Tabi ki hocamız şans verirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ olsunlar çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur" diye konuştu.



"TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA ARAMIZDA SANKİ KAN BAĞI VAR"

Takım içinde çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirten Erce Kardeşler, "Trabzon’a geleli 2,5 yıl oldu. Bu zaman sürecinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Geldiğimden beri art niyetli kötü niyetli diyebileceğimiz bir tane oyuncu bile olmadı. Takımda herkesi çok sevdiğiniz için onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sahada. Uğurcan kurtarmış, ben kurtarmışım, Cornelius gol atmış, ben atmışım... Ben onu o şekilde düşünüyorum. Aslında ortamdan dolayı bu şekilde oluyor. Takımda herkesle bir aile ortamındayız. Sabahları tesislere geliyoruz, idman bitiyor, oturuyor sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Arkadaş, dost ne derseniz o şekilde olduğu için sanki takım arkadaşlarımızla aramızda kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var. Milli takımlara gidenleri özlüyoruz. Abdüş’ü, Uğurcan’ı, Berat’ı özledik. Yabancı arkadaşlarımızı özledik. Böyle olduğunda takım arkadaşlarınız sahada mücadele ediyor, sizin yapabileceğiniz tek şey onlara destek olmak, onların mutluluklarını veya üzüntülerini paylayabilmek. Ben de elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek istiyorum. Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve uzun yıllar burada forma giyinebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten 27 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. Şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında salı günü yok, pazartesi günü var. Her maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başlandığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek bakıyoruz maçlara ve öyle hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Hiçbir şekilde havaya girmeden sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Ama iyi bir başlangıç yaptık, taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Ancak çok fazla hayal içine girmek bize zarar verebilir. Çünkü insanlar bir şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyorlar. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu andaki tek hedefimiz Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.