Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Kuntz'a Almanca teşekkür etti!
HT yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Stefan Kuntz'a sadece basit dokunuşlarla bile iyi bir iş çıkardığı için 'Danke' diyorum" ifadesini kullandı.
Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kuntz'un milli takımın başına daha erken gelmesi halinde Katar biletinin play-off'a kalmayacağını savundu.
İşte Serdar Ali Çelikler'in yorumu:
İnsan, "Keşke Euro sonrası Kuntz gelseydi" diyor. Evimizde 3-1 öndeyken 3-3'e gelen Letonya ve son saniyedeki saçma sapan amatörce gol yediğimiz içerideki Karadağ maçı için de ahh çekmeliyiz. Hakan-Orkun gibi 'kazma olmayan 2 merkez orta saha' kullanımı için bile teşekkürü hakeden Stefan Kuntz'a sadece basit dokunuşlarla bile iyi bir iş çıkardığı için 'Danke' diyorum. Büyük ihtimalle Play-Off'ları geçemeyiz. İşimiz zor değil, çok zor. Elbette futbol bu diyeceğiz ama gerçek bu. Lakin biz Türkiye olarak bu tip gruplarda hep 2.'liği korumalıyız. Elbette liderlik hedefimiz olmalı lakin ikinciliği standart haline getirmek hem 24 takımlı Avrupa Şampiyonası'nın gediklisi haline getirir bizi hem de Dünya Kupası elemeleri için her zaman bir ümit beslememize yol açar. Hollanda'ya 2 puanla geçilmek üzücü. Geçmişe gitmeyelim 2. olmak da en başında hedefti o hedefe ulaşıldı. Şimdi bize kura şansı lazım.
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