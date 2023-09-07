Erden Timur her şeyi anlattı! 'Hakkımı helal etmiyorum!'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 19:21

Güncelleme: 07.09.2023 - 19:21

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

İşte Erden Timur'un açıklamaları;

"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi. İnşallah sonraki transfer dönemli böyle yoğun ve zor olmaz.

"TAZMİNAT ANLAMINDA BİR ŞEY YOK"

Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak. Toplamda ufak bir risk. O da oyuncudan mahsup edilecek. Galatasaray'ın bir riski yok.

Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon €'ya aldık. Daha fazla kâr için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık.

Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 M€'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon €'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon € transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum.

Oyuncular geldi, oynayamıyor deniyor. Harcama limiti diye bir şey var. Free oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limitimiz, Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra son 4 günde yükseldi.

"OYUNCULARIN DERDİ PARA DEĞİL"

Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha faz bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi.

Transferlerimizin dünya basınında ne kadar yer aldığını görüyorum. Rakiplerimizin de yer alıyordur. Türk futbolunu başka türlü yükseltemeyiz. Avrupa'da 6. lig olmamız gerekiyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum.

"YABANCI TRANSFERİ KAPATTIK"

Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız. Yabancı transferi kapattık

Hedefi çok yükseltmişiz. İki sene önce Matias Vecino gelecek olsa, çok büyük transfer olurdu. Kerem Demirbay aynı şekilde. Bu kulüplerin sahibi taraftar. Geleceği düşünmek lazım. Harcama limitimiz Şampiyonlar Ligi'ni garantileyene kadar yoktu. 25 milyon euroya yakın rakam oradan elde ettik. Bu durumu açıklayamazdık, çünkü menajerler ve oyuncular sizinle görüşmez.

Transfer limitimiz düşük çünkü eski sponsorluklardan elde ettiğimiz paralar belli. Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira'yı satmak istemedik. Nicolo Zaniolo'yu 5 milyon karla satmak istemedik. 30 Milyon euro ve üzerini hedefledik. Bunları ben transferden önce mi anlatayım? Nasıl pazarlık yaparız sonra! Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam.

"AMRABAT İLE ANLAŞMIŞTIK"

Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı.

Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi. Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür. Davinson Sanchez konusunda da cumartesi günü aramızda büyük fark vardı. Transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Hatta Okan Hoca'ya da olmayacağını söyledik. Davinson'un da son senesiydi. 3. stoper olarak oynatacaklarını düşündük. Son blöf mü, gerçek mi ortaya çıkıyor. Biz de 1,5 milyon € rakamı yükselttik. İki aydır görüşüyoruz. 25'ten başladı. Baya bir süre 16'da durdular.

Türk Ligi'nin seviyesi arttı, bu sene daha da artacak. Bu sene için çok farklı çalışma yapacağız. Dayanışma ve konsantrasyon senesi. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Dayanışma nedir? Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Zorlukta bir arada olmaktır. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Oyuncularımıza top kaybettiğinde tepki olmamalı. Yerli-yabancı ayrımı gibi yapıyoruz... Ne olursa olsun destek verelim. Şampiyon olacaksak, beraber olacağız. Bölünerek şampiyon olursak, olmayalım. Bir manifesto okumuştum, bunu tekrarlamam lazım. "Konsantrasyonumuzun bozulması için neler yapılmaya başlandı. Ve daha da yapılacak. her şeye karşı uyanık olmamız lazım. Kötü ve etik dışı şeyler yapmayacağız. Yapana müsaade etmeyeceğiz.

"HAKKINIZI HELAL ETMEYİN"

Transfer haberleri yapanlara hakkınızı helal etmeyin! Ben etmiyorum şahsen! Galatasaray'a zarar bu! Alınan alınsın, gücenen gücensin! Neden alınacak iyi oyuncuyu daha düşüğe alacakken, rakam yükselsin! Her şey berbat oluyor. 500 haber çıkıyorsa, 490 tanesi yanlış.

Şampiyonlar Ligi'nde grup zor. Ama bu takıma Inter forması giydirelim, zor der miyiz? Hayal etmekten kaçınmayın. Sosyal medyada linç yeriz diye hayal ettiğimizi söyleyemiyoruz. Ne oluyor, Galatasaray kaybediyor.

Toplam sponsorluklar 53 Milyon euroyu buldu. 30 milyon euro bu seneki stat ve diğer sponsorluklar. Sporcularla ilgili sponsorluklar var. Beşiktaş da Sergio Ramos transferi için sponsorlarla görüştü. Bu normal bir şey. Bu sponsorluk geliri bir rekor, daha da artacak. Geçen sene 17 milyon euroydu, bu sene 53 milyon euro."