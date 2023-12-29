Erden Timur: 'Ülkeye dönüyoruz, açıklama yapılacak'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, iptal olan Süper Kupa maçının ardından, "Ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak." şeklinde bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 21:41
Erden Timur: 'Ülkeye dönüyoruz, açıklama yapılacak'
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken ancak iptal edilen Süper Kupa maçının ardından sarı-kırmızılı ekipten açıklama geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ülkeye dönüleceğini ve ortak bir açıklama yapılacağını açıkladı.

Erden Timur, "Ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak." dedi.


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