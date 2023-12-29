Erden Timur: 'Ülkeye dönüyoruz, açıklama yapılacak'
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, iptal olan Süper Kupa maçının ardından, "Ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak." şeklinde bir açıklama yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken ancak iptal edilen Süper Kupa maçının ardından sarı-kırmızılı ekipten açıklama geldi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ülkeye dönüleceğini ve ortak bir açıklama yapılacağını açıkladı.
Erden Timur, "Ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak." dedi.
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