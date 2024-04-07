Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:08

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:09

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

ANTRENMAN MAÇI YAPMAYA BAŞLADI

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başladı.