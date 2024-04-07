Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:08
Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!
Abone Ol google-news

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

ANTRENMAN MAÇI YAPMAYA BAŞLADI

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başladı.


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Süper Kupa haberleri antrenman haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımları: 'İki kupalı şampiyon'

Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımları: 'İki kupalı şampiyon'
Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!
Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'

Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'
15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü

15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Başka hastaneye sevk edildi

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Başka hastaneye sevk edildi
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!

Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!
Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi

Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!