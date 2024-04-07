Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:01

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'de futbolcular, Galatasaray'ın 1. dakikada bulduğu golün ardından yapılan santra sonrası sahayı terk etti. Bu sırada Icardi'den çarpıcı bir tepki geldi.

ICARDI'DEN TEPKİ ALKIŞI

Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk ettikten sonra Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-lacivertli futbolculara dönerek tepki alkışında bulundu.