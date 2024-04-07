Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!
Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2. dakikada sahayı terk etti. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli oyuncuları alkışlayarak tepki gösterdi.
Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'de futbolcular, Galatasaray'ın 1. dakikada bulduğu golün ardından yapılan santra sonrası sahayı terk etti. Bu sırada Icardi'den çarpıcı bir tepki geldi.
ICARDI'DEN TEPKİ ALKIŞI
Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk ettikten sonra Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-lacivertli futbolculara dönerek tepki alkışında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- YSK ablukaya alınıyor!
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- İsrail şirketinin Türkiye ayağı çıktı!
- Uzman çavuşları kamyon kasasında sevk ettiler!