Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2. dakikada sahayı terk etti. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli oyuncuları alkışlayarak tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:00
Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!
Abone Ol google-news

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'de futbolcular, Galatasaray'ın 1. dakikada bulduğu golün ardından yapılan santra sonrası sahayı terk etti. Bu sırada Icardi'den çarpıcı bir tepki geldi.

ICARDI'DEN TEPKİ ALKIŞI

Fenerbahçeli futbolcular sahayı terk ettikten sonra Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-lacivertli futbolculara dönerek tepki alkışında bulundu.


fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Süper Kupa haberleri

İlgili Haberler

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...

Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'

Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'
Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF’den seçim kararı!

Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF’den seçim kararı!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Ünlü şarkıcı Lara Fabian, İstanbul’da sahne alacak!

Ünlü şarkıcı Lara Fabian, İstanbul’da sahne alacak!
Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!

Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!
Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi

Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi
Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı

Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı
15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü

15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü